Carlet posa fi a 40 anys d’espera: comencen les obres de la Ronda Oest

Carlet inicia les obres de la Ronda Oest després de 40 anys de reivindicacions, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la qualitat de vida.
La infraestructura inclourà vials per a bicicletes, zones verdes i mesures ambientals, amb una inversió de 7,2 milions d’euros de la Generalitat Valenciana.
La ciutat de Carlet ha viscut avui una jornada històrica amb l’inici de les obres de la Ronda Oest, un projecte estratègic que posa fi a més de quatre dècades de reivindicacions locals i que transformarà de manera substancial la mobilitat i la qualitat de vida al municipi.
La Generalitat Valenciana invertirà 7,2 milions d’euros en aquesta actuació, que permetrà desviar gran part dels més de 8.800 vehicles diaris que travessen la CV-50 al nucli urbà, incloent-hi trànsit pesat, responsable de soroll, contaminació i inseguretat viària.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat Carlet per presenciar l’inici dels treballs, acompanyat de l’alcaldessa, Laura Sáez, membres de la corporació municipal i representants autonòmics. Martínez Mus ha destacat que aquesta infraestructura “demostra el compromís del Consell amb la mobilitat i la seguretat viària” i ha assegurat que els treballs s’agilitzaran perquè la variant de la CV-50 siga finalment una realitat després de dècades d’espera.
Per la seua part, l’alcaldessa Laura Sáez ha subratllat: “Fem realitat una reivindicació històrica de més de 40 anys. Carlet deixa arrere l’etiqueta de ‘poble dels semàfors’ i els veïns dels carrers més afectats podran gaudir de tranquil·litat. Aquest projecte consolidarà un avanç estratègic que descongestionarà el trànsit i millorarà la qualitat ambiental de la nostra ciutat”.
Una infraestructura amb gran impacte territorial
La nova circumval·lació tindrà 1.680 metres de longitud i serà un eix paral·lel a la travessia actual, amb vials per a bicicletes, passeigs per a vianants i mesures ambientals com plantació d’arbres, pantalles acústiques i col·lector d’aigües pluvials per evitar inundacions.
També es contemplen millores en els accessos, noves glorietes i una ordenació més eficient del trànsit, que afavorirà la mobilitat tant dins de Carlet com entre els nuclis de la comarca.
El termini d’execució serà de 30 mesos, amb 18 mesos dedicats a la construcció i els 12 restants al manteniment de zones verdes i entorns urbans.
Martínez Mus ha ressaltat que la Ronda Oest “representa una aposta per un territori modern, cohesionat i respectuós amb l’entorn, on la mobilitat és clau per al desenvolupament econòmic i el benestar social”.
L’alcaldessa ha afegit que aquest projecte “consolida un avanç històric per a Carlet i per a l’estructura viària de la Ribera”, i ha agraït la implicació del Consell per desbloquejar i reactivar aquesta obra.
Carlet mira endavant
Malgrat els retards derivats de l’augment de costos de materials, el projecte ja està en execució, obrint el camí cap a un model urbà més modern, sostenible i de qualitat ambiental.
La Ronda Oest permetrà recuperar espai públic, pacificar el trànsit i impulsar un creixement més ordenat, consolidant-se com una obra al servei de la ciutadania i del progrés de Carlet.