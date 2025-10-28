El Consell declara luto oficial el 29 d’octubre en record de les 229 víctimes de la DANA

El Consell declara luto oficial el 29 d’octubre per recordar les 229 víctimes de la DANA i mostrar solidaritat amb els municipis afectats.
També s’aproven ajudes econòmiques, mesures de reconstrucció i convenis de cooperació per reforçar la resiliència i restaurar el patrimoni cultural.
El Consell ha aprovat declarar luto oficial a tota la Comunitat Valenciana el pròxim 29 d’octubre, amb motiu del primer aniversari de la DANA que va provocar la mort de 229 persones i greus danys materials en diversos municipis.
En senyal de respecte, les banderes oficials onejaran a mitja asta a tots els edificis públics i oficials. A més, s’han aprovat ajudes urgents per a la recuperació econòmica, amb una ampliació de crèdit fins a 40 milions d’euros destinada a autònoms, pimes i cooperatives dels municipis afectats.
El Consell també ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de València i la FVMP per coordinar el Pla Endavant de reconstrucció i reforçar la resiliència davant de futures adversitats.
D’altra banda, s’han aprovat ajudes per a la restauració del patrimoni cultural i la reconstrucció de biblioteques, arxius i llibreries afectades, amb un màxim de 70.000 euros per beneficiari.
En matèria d’habitatge, el Consell continua amb el Plan VIVE, amb més de 4.000 vivendes protegides en licitació, adjudicació o construcció, i ha aprovat la enajenació de tres parcel·les públiques a La Torre (València) per a construir més de 320 vivendes de protecció pública.
Finalment, s’han impulsat mesures de simplificació administrativa i digitalització, i s’ha autoritzat la reclamació de 1.039,7 milions d’euros al Govern d’Espanya per l’atenció sanitària a pacients desplaçats i estrangers durant la DANA.