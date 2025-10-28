Institucions valencianes reforcen la cooperació per a una reconstrucció més ràpida i eficaç del Pla Endavant

La Generalitat, la Diputació i la FVMP signen un conveni per agilitzar el Pla Endavant i coordinar la reconstrucció després de la DANA.
Les administracions valencianes reforcen la cooperació i incrementen les ajudes econòmiques per a la recuperació de municipis i patrimoni cultural.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidit hui la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a agilitzar les mesures del Pla Endavant, el programa que marca la reconstrucció després de la DANA d’octubre de 2024.
Amb aquest acord, el Consell renova el compromís per la cooperació lleial, la planificació compartida i la confiança mútua, amb l’objectiu d’aconseguir una reconstrucció més ràpida i eficaç.
La recuperació material i emocional de les zones afectades es planteja com una qüestió d’Estat i com una responsabilitat compartida entre totes les administracions, perquè la col·laboració institucional siga real i efectiva.
El president ha remarcat que la coordinació és una necessitat elemental, no política, i que només el treball conjunt permetrà evitar duplicitats, tràmits interminables o retards.
També ha fet una crida a alçar la mirada i arrimar el muscle per demostrar que totes les institucions treballen coordinadament per la recuperació que la societat valenciana necessita.
El Consell amplia de cinc a quaranta milions d’euros la línia d’ajudes per a la reactivació econòmica dels municipis afectats i destina set milions més a la restauració del patrimoni cultural, biblioteques i arxius danyats per la DANA.
L’objectiu és abandonar la confrontació i sumar esforços per donar estabilitat, seguretat i tranquil·litat a les famílies damnificades.