La Diputació destina 1,5 milions a huit projectes del Pla Obert a la Ribera Alta

La Diputació de València destina 1,5 milions a huit projectes del Pla Obert a cinc municipis de la Ribera Alta per millorar infraestructures i espais públics.
Les actuacions inclouen renovació de xarxes d’aigua, zones verdes, adaptacions arquitectòniques i mobilitat sostenible, reforçant qualitat de vida i sostenibilitat.
L’àrea de Cooperació de la Diputació de València ha aprovat recentment huit projectes del Pla Obert a cinc municipis de la Ribera Alta per un import total de 1,5 milions d’euros, dins del pla quadriennal que impulsa inversions locals a tota la província.
A Benifaió, amb una inversió de 780.000 euros, s’executaran tres actuacions:
- Adaptació a la normativa d’evacuació i millora arquitectònica de l’edifici consistorial (400.000 €).
- Renovació de la canalització d’aigua potable als carrers Regino Mas i Portelles (190.000 €).
- Reforma de la zona verda de la SAU 4 (190.000 €).
A Sumacàrcer, es faran dos projectes per valor de 583.191 euros: la conversió en zona de vianants del passeig del Mercat i del carrer Antonio Gil (302.758 €), i la reforma de la plaça de l’Era (280.433 €).
Altres municipis inclosos en aquest decret són:
- Rafelguaraf: renovació de la xarxa d’aigua potable i voreres en la pedania Riu Rau (108.573 €).
- Massalavés: compra d’un vehicle per a la policia local (63.283 €).
- Sant Joanet: condicionament d’un solar per a magatzem municipal (59.812 €).
El decret aprovat el 24 d’octubre ha validat un total de 49 projectes a 34 ajuntaments de 14 comarques, amb un pressupost de 8,1 milions d’euros. Des del començament del Pla Obert, s’han aprovat quasi 730 projectes i s’han assignat 110 milions d’euros dels 350 milions previstos.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat que “les inversions del Pla Obert estan transformant la província, repercutint directament en el benestar de la ciutadania”. Per la seua banda, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha ressaltat que aquestes actuacions, des de la xarxa hídrica fins a zones verdes i instal·lacions esportives, fomenten sostenibilitat, qualitat de vida i perspectiva de gènere.