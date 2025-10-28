La Generalitat reforça el control de la qualitat agroalimentària per impulsar l’excel·lència i les exportacions

La Generalitat intensifica els controls oficials per garantir la qualitat i seguretat dels productes agroalimentaris valencians.
Les mesures de certificació i traçabilitat reforcen la reputació del sector i impulsen les exportacions amb un creixement destacat.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha posat en valor el compromís de la Comunitat Valenciana amb el control oficial de la qualitat agroalimentària, en el marc de la Jornada “Control Oficial de la Qualitat Agroalimentària en la Comunitat Valenciana”, que ha reunit tècnics, inspectors i representants del sector.
El conseller, Miguel Barrachina, ha destacat que les mesures de control, inspecció i certificació garanteixen que els productes valencians compleixen amb les normatives nacionals i europees, protegint la reputació del sector i oferint confiança al consumidor.
Entre les iniciatives impulsades destaquen:
- Intensificació d’inspeccions en origen i destinació per verificar autenticitat, etiquetatge i conformitat dels productes.
- Col·laboració amb laboratoris acreditats per a anàlisis de qualitat i seguretat alimentària.
- Reforç de la traçabilitat digital del producte des del camp fins a la taula.
- Promoció dels segells de qualitat diferenciada, com DOP i IGP.
- Formació contínua del personal tècnic i inspector.
Barrachina ha subratllat que la qualitat és un compromís col·lectiu, que involucra administracions, organitzacions agràries, cooperatives i empreses del sector, consolidant la Comunitat Valenciana com a referent en sostenibilitat, seguretat i excel·lència agroalimentària.
L’aposta per la qualitat també es reflecteix en les exportacions: el sector agroalimentari valencià ha aconseguit un valor exportat de 6.210 milions d’euros, amb un creixement interanual del 9,3 %, representant el 27,6 % del total d’exportacions de la Comunitat Valenciana.