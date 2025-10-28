L’Ajuntament de Benifaió oferix una vesprada de festa i diversió per a celebrar Halloween 2025

La regidora de Joventut presenta la programació “com una eina més de dinamització local infantil i juvenil en una festa ja instaurada a Benifaió”
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Benifaió s’ha presentat la programació d’oci que tindrà lloc el divendres 31 d’octubre amb motiu de la celebració de Halloween.
La festa, pensada per a tots els públics, oferirà activitats lúdiques i participatives que començaran a partir de les 17.00 hores a la Plaça Major, entre les quals destaca el concurs de disfresses amb lliurament de premis. A més, hi haurà tallers infantils, música i ball per a gaudir d’una vesprada plena d’ambient festiu i familiar.
La regidora de Joventut, Sarai Gonzalvo, ha manifestat que “l’Ajuntament organitza de nou una festa amb una alta participació. Hem de continuar donant suport a una celebració ja consolidada al municipi i que es presenta com una eina més de dinamització local infantil i juvenil”.