Nora Benedito d’Alzira es classifica per al Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica

Nora Benedito representarà Alzira al Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica després de superar les fases provincial i autonòmica.
El Club Gimnàstica Rítmica La Murta celebra l’èxit de les seues gimnastes, que demostren constància, treball i talent en l’esport base.
La ciutat d’Alzira tindrà representació al proper Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica gràcies a la gimnasta Nora Benedito, del Club Gimnàstica Rítmica La Murta Ciutat d’Alzira. La jove esportista, de 9 anys, ha aconseguit la seua plaça per a la Fase Nacional, que se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 de novembre.
El passat cap de setmana, Nora i la seua companya Aitana Julián van participar en la Fase Autonòmica a Burjassot, una competició d’alt nivell on només cinc gimnastes de tota la Comunitat Valenciana es van classificar per al campionat nacional en la categoria benjamí, incloent la representant d’Alzira.
Prèviament, ambdues gimnastes havien disputat la Fase Provincial a Xàbia el 19 d’octubre, on només les deu millors puntuacions aconseguien accedir a la següent fase. Tant Nora com Aitana van obtenir un destacat resultat, assegurant la seua classificació per a la fase autonòmica.
Des del Club Gimnàstica Rítmica La Murta Ciutat d’Alzira, han expressat la seua satisfacció per aquest assoliment: “Per al nostre club és un motiu d’orgull estar representats en el campionat nacional. Nora i Aitana són exemple de constància, treball i superació”.
Aquesta fita consolida el bon moment que viu la gimnàstica rítmica a Alzira i reforça el compromís amb l’esport base i la promoció del talent jove a la ciutat.