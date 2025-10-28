Paiporta recorda la DANA i la riuada del 57 amb un emotiu homenatge a les persones supervivents d’ambdues catàstrofes

Cinc veïns i veïnes que van viure les dues riuades comparteixen els seus testimonis al Museu de la Rajoleria, en el marc del primer aniversari del 29-O
Entre els actes commemoratius del primer aniversari de la DANA, ahir el Museu de la Rajoleria va acollir un emotiu homenatge a les persones supervivents tant de la riuada de 1957 com de la DANA de 2024
Més d’un centenar d’assistents van gaudir de la projecció d’un reportatge amb els testimonis de Conchín Ferrandis, Ramona Romero, Conchín Tarazona, Josep Joaquim Mateu i José Motes Andreu, cinc veïns i veïnes que van sobreviure a totes dues catàstrofes.
L’audiovisual, impulsat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta, recull les vivències personals d’aquestes persones, que relaten amb valentia i emoció com van afrontar aquells moments difícils i com el poble de Paiporta va saber alçar-se cada vegada amb més força.
Els vídeos es poden vore a la pàgina web de l’Ajuntament, dins de l’apartat de Memòria Històrica.
Després de la projecció, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, va expressar el seu agraïment a les persones protagonistes per “haver-nos deixat entrar a les vostres cases i haver sigut tan valentes, tant pel que vau viure com per contar-ho”.
Com a gest simbòlic, Torrijos va fer entrega a cadascun d’ells d’un bonsai, símbol de la resistència i la capacitat de renaixement del poble de Paiporta, en homenatge a l’històric eucaliptus centenari situat al costat del barranc del Poyo, conegut com “l’arbre de la resistència”, testimoni de totes dues riuades.
L’acte va concloure amb una intervenció artística a càrrec dels músics locals Néstor Calderer i Edu Comelles, que van oferir un concert de piano molt especial: l’instrument utilitzat va ser un piano danyat durant la DANA, que encara conserva restes de fang, com a símbol de la unió entre art, memòria i resiliència.
Aquest homenatge forma part de la programació especial organitzada per l’Ajuntament de Paiporta amb motiu del primer aniversari de la DANA, amb l’objectiu d’honorar la memòria de les víctimes, reconéixer la solidaritat de la ciutadania i reflexionar sobre la fortalesa del municipi davant l’adversitat.
Amb motiu d’aquesta efemèride, l’Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial (28, 29 i 30 d’octubre).
A més, demà, dimecres 29 d’octubre, a les 19.30 hores, se celebrarà una vigília en record de les víctimes a l’esplanada de l’Ajuntament.
La programació culminarà el diumenge 2 de novembre, a partir de les 11.00 hores, al Museu de la Rajoleria, amb l’acte institucional de lliurament de reconeixements a la ciutadania, voluntariat i a totes les persones i institucions que van participar durant l’emergència, com a mostra d’agraïment per la seua solidaritat, compromís i fortalesa davant la catàstrofe del 29 d’octubre.
Este acte de reconeixement col·lectiu es completarà amb el lliurament de la Medalla d’Or a la Ciutadania, que la Policia Local de Paiporta realitzarà el pròxim 5 de desembre.