València declara el 29 d’octubre dia de dol oficial en record de les víctimes de la DANA

Les banderes lluiran a mig pal i els mupis mostraran un crespó negre.
A més, el Ple municipal d’octubre començarà amb un minut de silenci.
L’Ajuntament de València ha declarat demà dimecres, 29 d’octubre, dia de dol oficial a la ciutat en record de les víctimes de la DANA que va afectar, ara fa un any, diversos pobles i ciutats valencianes, així com les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo.
Així ho ha anunciat l’alcaldessa de València, María José Catalá, mitjançant una resolució signada este matí.
Durant tota la jornada, des de les 00.00 fins a les 23.59 hores, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i els mupis digitals de la ciutat, inclosos els de la plaça de l’Ajuntament, exhibiran un crespó negre.
Finalment, el Ple municipal d’octubre, que té previst començar este matí, s’encetarà amb un minut de silenci en homenatge a les víctimes.