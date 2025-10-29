Els Reis i Sánchez saluden familiars de víctimes de la DANA abans del funeral d’Estat

Els Reis i Sánchez reben familiars de les víctimes abans del funeral
El funeral d’Estat commemora el primer aniversari de la DANA
Els Reis Felipe i Letizia i el president del Govern central, Pedro Sánchez, saludaran en una sala adjunta del Museu de les Ciències de València a representants de familiars de les víctimes de la DANA, minuts abans que comence el funeral d’Estat, sobre les 17:45 hores.
Aquesta modificació del programa ha estat comunicada pel Govern central en relació amb el funeral per les víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 237 morts: 229 a la província de València, set a Cuenca i Alacant i un a Màlaga.
El funeral, que coincideix amb el primer aniversari de la catàstrofe, començarà a les 18 hores i tindrà una durada aproximada d’una hora.
Per facilitar l’accés, els assistents arribaran de manera escalonada:
- 16:00 a 17:00 h: familiars de víctimes de València, Castella-la Manxa i Andalusia.
- 16:30 a 17:00 h: alcaldes dels municipis afectats.
- 17:00 h: presidents de les comunitats autònomes i de Ceuta i Melilla.
- 17:15 a 17:30 h: vicepresidentes i ministres del Govern.
- 17:30 h: presidents del Congrés i del Senat, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
- 17:40 h: president del Govern.
- 17:45 h: Majestats els Reis.
Els Reis seran rebuts per Pedro Sánchez i es desplaçaran a la sala d’espera de les Arqueries, on saludaran a autoritats. Tot seguit, es dirigiran a la sala adjunta per saludar representants de familiars de víctimes de la DANA, abans de l’inici de la cerimònia a les 18 hores.