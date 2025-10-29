L’Alcúdia guarda un minut de silenci en homenatge a les víctimes de la DANA

L’Ajuntament de l’Alcúdia s’ha sumat al minut de silenci guardat este matí en molts pobles afectats per la DANA del 29 d’octubre de 2024, adherint-se així al dia de dol oficial decretat per la Generalitat Valenciana.
Autoritats, forces i cossos de seguretat i veïns i veïnes s’han concentrat a les portes de la casa consistorial en record de totes les persones que van perdre la vida i en homenatge a totes les persones damnificades per este obscur episodi.
Àngels Boix, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia, ha recordat les tres víctimes mortals lligades per sempre a la història de l’Alcúdia, dos veïns i un camioner de Conca desaparegut a la població mentre treballava.