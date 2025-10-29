Més del 80% dels productors de caqui reclama més matèries actives per a lluitar contra les plagues

Més del 80% dels productors reclamen noves matèries actives
El caqui ecològic i la lluita biològica, especialment afectats
Una enquesta de LA UNIÓ sobre els reptes i solucions del cultiu del caqui revela que més del 80% dels productors consideren insuficients o ineficaces les matèries actives disponibles per al control de plagues, dificultant el control fitosanitari i generant pèrdues importants de producció.
A l’enquesta han participat més de 200 productors de la Comunitat Valenciana. Els resultats mostren una situació preocupant per al sector, marcada per:
- Alta incidència de plagues, com el cotonet i la mosca blanca, sent el cotonet la més destructiva, amb més del 60% dels productors afectats per incidències greus.
- Insuficiència de matèries actives autoritzades.
- Baixa presència de fauna útil per a la lluita biològica.
“Ens trobem davant una situació límit. Els productors no poden fer front a plagues tan agressives amb tan poques eines autoritzades i efectives. Necessitem que les administracions actuïn amb urgència per autoritzar nous productes, impulsar la investigació i oferir més suport tècnic i econòmic al sector”.
La manca de productes afecta especialment als productors ecològics, molts dels quals es plantegen abandonar el cultiu per la falta d’alternatives viables i la baixa cobertura asseguradora, que no compensa el valor de mercat del producte.
Peris també subratlla la necessitat d’un pla específic de suport al cultiu del caqui, un cultiu clau en zones com la Ribera i altres comarques valencianes:
“El caqui ha estat un motor econòmic i social per a moltes famílies. Sense resposta política immediata, amb més investigació, flexibilitat normativa i ajudes concretes, correm el risc de perdre una part essencial del teixit agrari”.
Altres conclusions de l’enquesta assenyalen:
- Baixa presència de fauna útil, que reclama línies d’ajudes per a soltes massives i insectaris públics.
- Creixent incidència de fauna salvatge, com senglars i conills.
- Impacte del canvi climàtic i altes temperatures sobre la producció.
Malgrat tot, els productors proposen mesures constructives, com campanyes de conscienciació al consumidor sobre caquis amb imperfeccions estètiques i formació tècnica en reg, fertilització i control integrat de plagues.
Peris conclou:
“El sector està buscant alternatives sostenibles i adaptant-se a les noves exigències ambientals. Però sense suport institucional i una actualització urgent del registre de productes fitosanitaris, el futur del caqui està en perill”.
LA UNIÓ traslladarà a les administracions propostes concretes com:
- Autorització de noves matèries actives per al control del cotonet i altres plagues emergents.
- Impuls a la investigació i a la lluita biològica.
- Diferenciació en les assegurances agràries entre producció convencional i ecològica.
- Campanyes de sensibilització sobre la qualitat i valor alimentari del caqui.
- Formació tècnica i suport a la innovació en les explotacions.