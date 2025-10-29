Torrent guarda un minut de silenci en memòria de els victimes de la fatídica DANA del any passat

Torrent ha guardat silenci este migdia a les portes de l’Ajuntament per retre homenatge a les víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Centenars de veïns i veïnes s’han concentrat en un emotiu acte presidit per l’alcaldessa Amparo Folgado, amb la presència dels familiars de les víctimes i dels cossos de Policia Local i Protecció Civil, que van tindre un paper clau durant els dies d’emergència.
Amb motiu del primer aniversari, el consistori ha decretat dol oficial i les banderes onegen a mig pal. Este homenatge se suma al de dilluns passat, amb la inauguració d’una rotonda al polígon Mas del Jutge en memòria de les onze víctimes, huit d’elles veïnes de Torrent.