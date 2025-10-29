Torrent iniciarà l’enderrocament dels edificis en ruïna a Mestre Fortea i Mas del Jutge

Torrent inicia l’enderrocament d’edificis en ruïna per la DANA
Tancaments i obres d’emergència garantiran la seguretat i reconstrucció
L’Ajuntament de Torrent començarà la pròxima setmana els treballs d’enderrocament dels edificis situats al carrer Mestre Fortea núm. 1, 3, 5, 7 i Carretera Mas del Jutge núm. 2, que alberguen un total de 56 vivendes, declarats en ruïna imminent el passat 29 de setembre.
La mesura s’adopta per motius de seguretat pública, davant del risc de col·lapse estructural dels immobles, fortament afectats per la DANA d’octubre de 2024 i situats en un dels punts més castigats de Torrent, a la confluència del barranc de l’Horteta i del barranc del Poyo, prop del pont de Quatre Camins.
Amb motiu dels treballs:
- El pont de Quatre Camins romandrà tancat als vehicles els dies 3, 4 i 5 de novembre, durant les 24 hores, i als vianants de 8:00 a 18:00 hores.
- El pas inundable de Mestre Fortea romandrà tancat de dilluns a divendres durant tot el dia.
Orígens i justificació tècnica
La declaració de ruïna imminent prové d’un decret municipal de novembre de 2024, basat en informes tècnics d’una consultora externa i del servei municipal d’edificacions, que alertaven de l’erosió en la fonamentació i murs de contenció causada per la DANA.
L’últim Decret d’Alcaldia del 29 de setembre ordena formalment l’enderrocament immediat i la contractació per emergència dels treballs.
Actuació d’emergència i obres complementàries
L’enderrocament s’emmarca dins de les actuacions d’emergència del programa municipal per a la reconstrucció de les zones afectades per la DANA.
A més de garantir la seguretat, l’actuació permetrà continuar amb les obres d’estabilització del talús i la reconstrucció del col·lector nord d’aigües residuals, destruït per la barrancada, que canalitza les aigües industrials del polígon Mas del Jutge fins a l’EDAR de Torrent.
Segons els informes tècnics, la presència dels edificis impedia executar amb seguretat les obres sota la seva fonamentació, per la qual cosa l’enderrocament era indispensable.
Declaracions de l’Ajuntament
El regidor d’Urbanisme, José Gozalvo, ha destacat:
“Este enderrocament és una mesura necessària i urgent per garantir la seguretat de les persones i continuar les obres de reconstrucció del barranc del Poyo i de l’Horteta. La DANA provocà danys estructurals irreversibles en esta zona”.
Gozalvo ha afegit que l’Ajuntament ha treballat durant un any amb estudis tècnics exhaustius, coordinant la Policia Local, els serveis d’Urbanisme i les empreses d’emergència per garantir la seguretat.
També ha assenyalat que l’enderrocament permetrà abordar les obres d’estabilització del barranc, la reurbanització del seu entorn, recuperar la seguretat hidràulica i continuar la recuperació del Mas del Jutge, una de les zones més afectades per la DANA.
Pressupost i terminis
El pressupost total dels treballs és de 526.024,53 euros, incloent l’enderrocament, la gestió de residus, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut. Les actuacions es faran de manera escalonada i coordinada amb les obres hidràuliques de l’entorn.