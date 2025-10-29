Un any després de la DANA: la recuperació dels camps a Rafaelguaraf

L’aigua i el fang provocats per la DANA van arrasar cultius sencers i van deixar fora de servei la concentradora del poble, agreujant la situació dels agricultors i de la comunitat de regants.
Un any després, encara hi ha camps que no s’han recuperat del tot, afectant la producció i la vida agrícola del municipi.
Ara connectem amb la nostra companya Judit, que es troba a Rafaelguaraf per parlar amb Pepe Sendra, séquier de la comunitat de regants, i conéixer de primera mà com es troben les terres després de la DANA.