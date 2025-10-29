Una vintena d’ascensors continuen sense funcionar a Albal un any després de la DANA

Més de 700 ascensors continuen sense funcionar un any després de la DANA, segons dades de l’Associació d’Empreses d’Ascensors de la Comunitat Valenciana.
Al número 53 del carrer Alcàsser d’Albal, tota una comunitat de veïns reclama solució urgent a esta problemàtica.
Roberto viu a l’últim pis i espera operació de malucs, una intervenció que li impediria eixir de casa, tal com li va passar immediatament després de la DANA.
Laura està embarassada i el metge li recomana evitar esforços innecessaris per la seua situació de risc. Puri està operada del pulmó i respira amb dificultat.
Són només alguns exemples de la lluita diària d’esta comunitat, que demana conéixer amb exactitud quan tindrà l’ascensor reparat.