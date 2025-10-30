Alzira posa en marxa el programa “Aprén a actuar davant de les situacions d’emergència”

“Alzira forma més de 2.200 alumnes en emergències amb el programa ‘Aprén a actuar’”
“Xarrades i simulacres preparen els joves davant incendis, inundacions i altres situacions de risc”
L’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa el programa “Aprén a actuar davant de les situacions d’emergència”, una iniciativa subvencionada pel Ministeri de Joventut i Infància que preveu la participació de 2.225 estudiants de tots els col·legis i instituts de la ciutat.
El programa està dirigit a l’alumnat de quart i cinquè de primària, tercer i quart d’ESO, així com al Centre d’Educació Especial Carmen Picó. Durant els mesos d’octubre i novembre, es duen a terme xarrades formatives i simulacres d’evacuació en 95 aules, amb l’objectiu que els estudiants coneguen els principals riscos i aprenguen com actuar davant d’emergències, evitant que la por o les emocions dificulten la resposta davant situacions reals.
Els continguts inclouen incendis forestals, pluges intenses i inundacions, terratrèmols, onades de calor o fred, nevades, tempestes elèctriques i vents forts, així com informació sobre actuació posterior, fonts fiables i kits d’emergència. Tot això es desenvolupa mitjançant dinàmiques participatives adaptades a l’edat dels alumnes.
L’alcalde, Alfons Domínguez, ha afirmat que:
“Amb este programa reafirmem el compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb la formació en seguretat i prevenció, especialment entre les persones més joves. Fomentem una ciutadania més preparada, resilient i conscient dels riscos, creant una Alzira més segura amb major capacitat de resposta individual i col·lectiva”.
Per la seua banda, la regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, ha destacat que:
“Este programa pilot respon a una necessitat real davant l’increment de fenòmens d’emergència i catàstrofes. La formació teòrica i pràctica permet que els nostres xiquets i joves interioritzen els procediments i actuïn amb rapidesa davant qualsevol incident, garantint un futur més segur per a tots”.
Com a complement, s’ha elaborat una guia de prevenció i actuació davant d’emergències a Alzira, disponible en la pàgina web de l’ajuntament:
Guia Alzira A5