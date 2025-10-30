Alzira retira semàfors per aconseguir una ciutat més segura i sostenible

L’Ajuntament d’Alzira està retirant diversos semàfors que resultaven innecessaris o dificultaven la fluïdesa viària.
Esta acció s’inclou en el projecte de transformació d’Alzira en una Ciutat 30, marcat per tres eixos fonamentals: seguretat viària, sostenibilitat i respecte pels vianants.
De moment, s’han retirat uns 30 semàfors en zones com l’Avinguda del Pare Pompili, Plaça Primer de Maig, Avinguda Vicente Vidal o l’Avinguda de Sants Patrons, destacant especialment l’eliminació del semàfor del pas de zebra.
La decisió de suprimir aquests semàfors s’ha pres després de l’anàlisi dels informes de Mobilitat i Trànsit de la Ciutat 30.
Els estudis i la pràctica conclouen que, en zones de baixa velocitat i trànsit moderat, la retirada de semàfors reduïx temps d’espera, consum de combustible i emissions contaminants.
L’equip de govern assenyala que els semàfors tenen una funció en punts concrets, però en altres poden substituir-se per passos elevats, rotondes o senyalització que millore la convivència entre vehicles i vianants. També s’estudia l’adquisició d’un radar per controlar part de l’Ajuntament.
Una decisió que no ha agradat a tothom, però que busca millorar la seguretat viària i la sostenibilitat.
L’Ajuntament reforçarà la mesura amb nova senyalització horitzontal i vertical, així com campanyes informatives per conscienciar la ciutadania sobre el respecte als límits de velocitat i la seguretat dels vianants.