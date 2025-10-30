AVA-ASAJA insta a extremar la prevenció davant la Dermatosi nodular contagiosa (DNC)

AVA-ASAJA alerta del risc de Dermatosi nodular contagiosa i reclama mesures preventives urgents”
“L’associació demana coordinació, vacunació i reforç de la bioseguretat per protegir les granges valencianes”
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) expressa la seva preocupació per l’alt risc sanitari de la DNC a les granges de vacunes de Castelló i València, després que a Gerona ja s’hagin detectat 18 brots i sacrificat 2.500 animals.
Principals demandes i mesures sol·licitades:
- Coordinació entre Unió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat Valenciana per evitar l’arribada de la malaltia a la Comunitat Valenciana.
- Reforç del pla de vacunació i dels protocols de bioseguretat: desinfecció, control d’insectes i del transport d’animals.
- Prevenció epidemiològica per impedir la transmissió mitjançant animals infectats o vectors (insectes).
- Distribució gratuïta de desinsectants als ramaders.
Situació internacional i mesures vigents:
- França, Itàlia i Espanya han iniciat campanyes de vacunació d’emergència.
- La Unió Europea ha establert zones de restricció i mesures d’emergència.
- L’OMSA monitoritza la malaltia a Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.
Seguretat alimentària i salut pública:
- La DNC és viral i afecta principalment el bestiar vacum, però no és zoonòtica, per la qual cosa els humans no corren risc pel contacte o consum de carn o llet.
- Símptomes en els animals: febre, catarre, lesions en mucoses o mames, abatiment, debilitat, caiguda de producció i nòduls a la pell.
- Els ramaders han de notificar qualsevol símptoma als veterinaris per fer diagnòstic i diferenciar-lo d’altres malalties similars.
Petició d’ajudes per la llengua blava:
- AVA-ASAJA demana a la Conselleria d’Agricultura establir ajudes excepcionals per a explotacions afectades per la llengua blava, seguint l’exemple d’altres comunitats com Castilla-La Mancha.
- La Conselleria ha finançat vacunes gratuïtes i mesures preventives a través de les ADSG, però encara no hi ha compensacions directes per pèrdues derivades dels brots.