AVA-ASAJA insta a extremar la prevenció davant la Dermatosi nodular contagiosa (DNC)

AVA-ASAJA alerta del risc de Dermatosi nodular contagiosa i reclama mesures preventives urgents”

“L’associació demana coordinació, vacunació i reforç de la bioseguretat per protegir les granges valencianes”

La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) expressa la seva preocupació per l’alt risc sanitari de la DNC a les granges de vacunes de Castelló i València, després que a Gerona ja s’hagin detectat 18 brots i sacrificat 2.500 animals.

Principals demandes i mesures sol·licitades:

  • Coordinació entre Unió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat Valenciana per evitar l’arribada de la malaltia a la Comunitat Valenciana.
  • Reforç del pla de vacunació i dels protocols de bioseguretat: desinfecció, control d’insectes i del transport d’animals.
  • Prevenció epidemiològica per impedir la transmissió mitjançant animals infectats o vectors (insectes).
  • Distribució gratuïta de desinsectants als ramaders.

Situació internacional i mesures vigents:

  • França, Itàlia i Espanya han iniciat campanyes de vacunació d’emergència.
  • La Unió Europea ha establert zones de restricció i mesures d’emergència.
  • L’OMSA monitoritza la malaltia a Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.

Seguretat alimentària i salut pública:

  • La DNC és viral i afecta principalment el bestiar vacum, però no és zoonòtica, per la qual cosa els humans no corren risc pel contacte o consum de carn o llet.
  • Símptomes en els animals: febre, catarre, lesions en mucoses o mames, abatiment, debilitat, caiguda de producció i nòduls a la pell.
  • Els ramaders han de notificar qualsevol símptoma als veterinaris per fer diagnòstic i diferenciar-lo d’altres malalties similars.

Petició d’ajudes per la llengua blava:

  • AVA-ASAJA demana a la Conselleria d’Agricultura establir ajudes excepcionals per a explotacions afectades per la llengua blava, seguint l’exemple d’altres comunitats com Castilla-La Mancha.
  • La Conselleria ha finançat vacunes gratuïtes i mesures preventives a través de les ADSG, però encara no hi ha compensacions directes per pèrdues derivades dels brots.

