Cullera estrena pantalla digital al Cementeri Municipal per facilitar les visites en Tot Sants

Cullera instal·la una pantalla digital al Cementeri Municipal per facilitar les visites de Tot Sants”
“L’Ajuntament amplia horaris i ofereix transport gratuït per a la commemoració del 1 de novembre”
L’Ajuntament de Cullera ha instal·lat una pantalla digital i tàctil a l’entrada del Cementeri Municipal, que permet localitzar de manera ràpida i senzilla els nínxols i familiars reunits.
Aquesta iniciativa està finançada amb fons europeus Next Generation dins del programa de transformació digital.
A més, amb motiu de la festivitat de Tot Sants, l’Ajuntament ha habilitat un dispositiu especial que inclou:
- Horaris ampliats: 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre de 9:00 a 19:00 h, i el dia 2 d’11:00 a 13:00 h.
- Servei d’autobús gratuït des de les 8:45 fins a les 19:15 h amb dues rutes que connecten el Faro i la Plaça Mongrell amb el cementeri.
- Zones de descans a l’entrada i dins del recinte per a la comoditat dels visitants.
Amb aquestes mesures, el consistori busca facilitar les visites, millorar l’atenció a la ciutadania i garantir que els dies dedicats a la memòria i al record dels éssers estimats es desenvolupin amb comoditat i ordre.