Gran acollida de la mostra sobre la I Guerra Mundial a la Casa de la Cultura de Benimodo

La mostra, inaugurada el 6 d’octubre, estarà oberta fins demà i recull la mirada de Pierre-Antoine Henry Givord,

Fotògraf i oficial, que va documentar amb la seua càmera els paisatges del front, els dirigents i els soldats.

Les fotografies, realitzades el 1916, mostren la vida al front a través de negatius estereoscòpics, que permeten veure les imatges en tres dimensions.

Entre 1916 i 1935, Pierre-Antoine va retratar tant la duresa del conflicte com la serenitat de la postguerra, deixant un testimoni visual d’un valor històric i humà incalculable.

La mostra es divideix en cinc àmbits que expliquen per què aquella va ser una guerra diferent: Arran de terra, Carn i acer, Els desastres de la guerra, Carn de canó i Sense fronteres.

