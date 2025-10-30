Homenatge d’Estat per la DANA posa al descobert les ferides obertes un any després de la tragèdia

“L’homenatge d’Estat per la DANA recorda les 237 víctimes i evidencia les ferides encara obertes”
“Familiars i supervivents reclamen veritat i humanitat en una cerimònia marcada per la tensió política”
El fang i l’aigua que l’octubre de 2024 van arrasar les comarques de València han tornat a la memòria col·lectiva en un emotiu Homenatge d’Estat celebrat este dimecres a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
L’acte comptava amb 237 roses en honor als que van perdre la vida el 29 d’octubre, i presidit pels reis, ha recordat les 237 víctimes mortals de la DANA i ha reconegut també els supervivents i els milers de voluntaris que van ajudar en les tasques de rescat.
Familiars de les persones que van perdre la vida van fer parlaments emocionants, amb paraules com “veritat”, “ràbia” i “deure”, reclamant que “prevalguen la veritat, el respecte i la humanitat”. L’acte ha deixat clar que les ferides per la gestió de la catàstrofe continuen ben obertes.
Vestits de negre i visiblement afectats, els familiars van demanar un homenatge “bonic i nostre”, però la tensió es va fer palpable quan el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va ser increpat amb crits de “assassí” i “covard”, considerat pels familiars com “el màxim responsable” de la tragèdia.
Amb la presència de representants institucionals, cossos d’emergència i autoritats estatals, l’acte va servir per honrar les víctimes i reivindicar la memòria, però també per recordar que la reconstrucció emocional i la recerca de responsabilitats continuen pendents. Entre llàgrimes, aplaudiments i silencis, la cerimònia va deixar clar que les cicatrius de la DANA encara no s’han tancat.