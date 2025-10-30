Manifestació en homenatge a les víctimes de la DANA exigeix la dimissió de Mazón: “És una infàmia”

“València recorda les víctimes de la DANA amb una marxa plena d’indignació i memòria”
“Acord Social Valencià acusa Mazón de ‘negligència criminal’ i reclama la seua dimissió”
Este 29 d’octubre, coincidint amb l’aniversari de la DANA, s’ha celebrat una manifestació al centre de València en homenatge a les 229 víctimes mortals de la riuada. A la Plaça de la Verge s’han desplegat 229 mantes tèrmiques amb els noms de les persones fallecudes, i s’han guardat cinc minuts de silenci per a visibilitzar la magnitud de la tragèdia.
L’entitat Acord Social Valencià, convocant de l’acte, ha exigit la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seua “negligència criminal”.
Segons ha declarat Beatriu Cardona, representant d’Acord Social Valencià, “esta plaça es queda curta per a la infàmia que encara presideix el Palau de la Generalitat”, i ha afegit que aquell tràgic dia el president “va preferir anar a dinar a un restaurant i deixar abandonades les localitats afectades”.
La manifestació ha continuat pel que s’ha denominat “el trajecte de la ignomínia”, fins al restaurant El Ventorro, on es trobava Mazón la vesprada del 29 d’octubre, i on els manifestants han corejat “Vergonya, vergonya” durant uns minuts davant del local.