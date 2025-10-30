Mazón anuncia una compareixença després dels insults en el funeral de la DANA: “Em faig càrrec. No deixo de pensar en això”

“Mazón anuncia una compareixença després dels insults rebuts en el funeral de la DANA”
“El president de la Generalitat es compromet a reflexionar i reunir-se amb les víctimes”
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat que farà una compareixença en els pròxims dies després dels insults rebuts durant el funeral d’Estat per les víctimes de la DANA, celebrat dimecres a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Les víctimes li havien demanat que no assistira, però Mazón hi va acudir i va ser objecte de crits, insults i demandes de dimissió, amb expressions com “assassí” i “rata covarda”.
En declaracions als mitjans, Mazón ha afirmat: “Em faig càrrec del dia d’ahir. No deixo de pensar en això, en el que han significat aquests dies”. També ha anunciat que rebrà a víctimes durant els pròxims dies i que necessita espai per a una reflexió més profunda: “Permeteu-me que faci una reflexió un poc més enllà després d’haver parlat amb les víctimes”.
Les declaracions es van fer des del mateix lloc on es va celebrar el funeral. Tot i que el seu equip havia indicat prèviament que enviaria el conseller d’Agricultura en el seu lloc, Mazón finalment hi va acudir personalment.