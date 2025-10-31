AFARADEM i el CEIP Alborxí reivindiquen la importància de la salut mental a través de l’art

AFARADEM i el CEIP Alborxí commemoren el Dia Mundial de la Salut Mental amb activitats artístiques i participatives
La jornada combina performances, lectura de manifestos i cant coral per conscienciar sobre la salut mental a Alzira
L’Associació de familiars i afins de la Ribera Alta per als drets del malalt mental, AFARADEM, ha commemorat el Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat el passat 10 d’octubre, amb una activitat que ha unit els usuaris de l’associació amb l’alumnat del CEIP Alborxí d’Alzira a les portes de la casa consistorial.
Una col·laboració que passa per implicar l’alumnat, el professorat i les famílies en la conscienciació sobre salut mental.
Durant la jornada, els usuaris i usuàries d’AFARADEM protagonitzaren una performance junt a Paco Mira, de La Isa Projectes, una empresa ubicada a Alzira que es dedica a fer projectes socials des de l’art.
Després de la lectura del manifest pel Dia Mundial de la Salut Mental, l’associació va compartir un emotiu moment cantant amb els xiquets i xiquetes del cor del CEIP Alborxí.
Així, des d’AFARADEM volen donar les gràcies a totes les persones que els han acompanyat en este dia tan important, a la corporació municipal, als diferents partits polítics, als Equips d’Atenció Primària Bàsica i el Servei d’Atenció i Seguiment a persones amb problemes de Salut Mental Greu dels serveis socials, a la unitat de salut mental i a familiars i amics per fer possible esta jornada.