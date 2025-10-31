Alzira acollirà la 41a Trobada de centres en valencià de la Ribera

Alzira serà la seu de la 41a Trobada de centres en valencià de la Ribera el 19 d’abril de 2026
L’esdeveniment reunirà estudiants, famílies i comunitat educativa amb activitats, tallers i exhibicions per celebrar la llengua i la cultura valenciana
La ciutat d’Alzira serà la seu de la 41a edició de la Trobada de centres en valencià de la Ribera, que tindrà lloc el pròxim 19 d’abril de 2026, segons ha aprovat ahir el ple municipal amb l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià.
Enguany, Alzira acollirà aquesta trobada anual que reuneix milers de persones de tota la comarca, entre estudiants, famílies i membres de la comunitat educativa. La ciutat havia estat triada inicialment per a celebrar la edició del 2020, coincidint amb el 25é aniversari de les trobades, però la pandèmia va obligar a suspendre aquell esdeveniment. Sis anys després, Alzira torna a ser la seu d’aquest acte organitzat per Escola Valenciana junt amb els ajuntaments de la Ribera.
Segons el regidor de Cultura, Israel Pérez, un dels factors decisius per escollir Alzira ha estat la coincidència amb la celebració de l’Any Jaume I, commemorant els 750 anys de la seua mort. “Hem estat treballant durant mesos en la nostra candidatura per ser la seu de les Trobades de centres en valencià de la Ribera. Amb l’aprovació del conveni donem el tret d’eixida a la Trobada Alzira 2026”, ha destacat Pérez.
La 41a Trobada convertirà la ciutat en un dia de festa per a famílies, centres educatius i associacions de tota mena, amb activitats, tallers, exhibicions i actuacions, especialment pensades per als més menuts. Actualment, ja s’ha creat la comissió organitzadora, que integrarà escoles i entitats locals, i es treballa en la definició de l’espai de celebració.
La regidora d’Educació, Virtuts Piera, ha ressaltat que “fer la trobada de centres en valencià de la Ribera a Alzira és una molt bona aposta per intercanviar experiències i coneixements de les comunitats educatives, a més de ser un encontre enriquidor i festiu de la nostra llengua i cultura”.
Un dels objectius de les trobades és reforçar la normalitat ciutadana del valencià, mostrant la convivència i interacció entre les llengües cooficials del territori en un context d’igualtat lingüística.