Benifaió ofereix un ampli ventall d’activitats per al cap de setmana festiu

Benifaió prepara un cap de setmana festiu amb activitats de Halloween, esport i cinema familiar
La programació inclou el Passatge del Terror, el I Trofeu Ciutat de Benifaió i la projecció de “Los Muértimer”
Des del divendres 31 d’octubre fins al diumenge 2 de novembre, la programació d’oci a Benifaió està assegurada amb una proposta variada per a tots els públics.
Aquest divendres 31 d’octubre, la festa de Halloween serà l’atractiu terroríficament divertit amb les activitats organitzades per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, a partir de les 17:00 hores a la Plaça Major.
A les 18:00 hores, els Clavaris de la Divina Aurora oferiran el tradicional “Passatge del terror” al Consell Agrari Municipal.
El deport també tindrà protagonisme aquest divendres i dissabte, amb el I Trofeu Ciutat de Benifaió de Gimnàstica Rítmica, Acrobàtica i Estètica, que se celebrarà al Pavelló Municipal.
Finalment, el diumenge 2 de novembre, la projecció de la pel·lícula “Los Muértimer” en doble sessió (17:00 i 19:00 hores) al Centre Cultural Enric Valor tancarà una programació divertida i familiar per a aquest cap de setmana festiu a Benifaió.