Cullera redueix la taxa de fem per a l’any 2026

El Ple municipal aprova una baixada adaptada al cost efectiu del servei.
L’alcalde Jordi Mayor anuncia que el nou sistema de recollida de residus estarà actiu al 100% a partir de l’1 de gener de 2026.
L’Ajuntament de Cullera ha aprovat una reducció de la taxa de recollida de residus per a l’any 2026.
Aquesta baixada s’ajusta al cost efectiu del servei, segons l’avaluació dels tècnics municipals, i es revisarà cada any per adaptar-se al cost real.
Per al pròxim exercici, les famílies de Cullera pagaran entre 5 i 21 euros menys, en funció dels metres quadrats de la seua vivenda.
També es veuran beneficiats altres sectors: l’hostaleria i la restauració, així com els hotels, que pagaran un 50% menys, mentre que el comerç local podrà arribar a una reducció del 90% en aquesta taxa.
La proposta va ser debatuda en el Ple ordinari d’octubre, celebrat ahir a la Casa Consistorial, i va comptar amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Compromís, i els vots en contra del Partit Popular i VOX.
L’alcalde, Jordi Mayor, ha recordat que la taxa de fem és transitòria i s’adapta cada any al cost efectiu. A més, ha anunciat que el nou servei de contenedorització i recollida de residus s’implantarà al 100% a partir de l’1 de gener de 2026.
Cullera triplicarà el nombre de contenidors de recollida selectiva en la via pública: dels 1.000 actuals es passarà a 3.600, amb l’objectiu que «tota la ciutat, visca on visca, puga reciclar».
Segons Mayor, “estem facilitant més recursos perquè la ciutadania recicle, ja que si reciclem, aquesta taxa anirà baixant any rere any: reduirem les despeses d’abocament i augmentarem els ingressos pel reciclatge, i això farà disminuir el cost total del servei”.
En definitiva, com més recicle un municipi, menys residus paga per eliminar i més ingressos obté pels materials que es recuperen i tenen una segona vida.
Així, es reforça el principi de “qui més contamina, més paga” i es premia el compromís ciutadà amb el medi ambient.