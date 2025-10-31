La Generalitat crea un registre d’entitats associatives prioritàries per reforçar el sector agroalimentari valencià

El registre permetrà enfortir les cooperatives i augmentar la rendibilitat dels agricultors valencians.
La Conselleria destina 3,4 milions d’euros a ajudes per a integració, modernització i digitalització del sector agroalimentari.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca impulsa la creació del Registre d’Entitats Associatives Prioritàries Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat i la fortalesa del sector. La iniciativa ha sortit a consulta pública i respon a una demanda històrica del sector, segons ha destacat el conseller Miguel Barrachina.
El registre permetrà concentrar l’oferta, enfortir les estructures associatives i augmentar la rendibilitat dels agricultors, creant organitzacions més sòlides capaces de competir millor en els mercats i generar més oportunitats al territori.
La Comunitat Valenciana compta amb 333 cooperatives agroalimentàries, de les quals 254 formen part de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries, representant el 95 % de la facturació total. Aquestes cooperatives sumen 178.796 persones sòcies i generen 16.706 llocs de treball, amb una facturació conjunta de 2.400 milions d’euros.
Per impulsar la integració, modernització i competitivitat de les cooperatives, la Conselleria destina 3,4 milions d’euros en ajudes, amb línies com la fusió i integració de cooperatives, la formació, la digitalització dels processos agroindustrials, la promoció de productes de qualitat i el suport a la tramitació de la PAC. També es recolza la retirada de productes fitosanitaris i la coordinació de les ATRIAS, reforçant la sostenibilitat del camp valencià.
Barrachina ha destacat que el cooperativisme és una de les grans fortaleses de l’agricultura valenciana i que la unió del sector és clau per mantenir-lo com a motor econòmic i d’innovació.