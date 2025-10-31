Les floristeries ultimen les vendes de Tots Sants

La feina en les floristeries sol ser durant tot l’any però ara, durant la setmana prèvia a Tots Sants, tenen més afluència de clients.
Enguany, els professionals del sector de les flors han previst un repunt de les ventes, ja que la festivitat de l’1 de novembre cau dissabte, fet que afavorirà una major afluència als cementeris.
Les flors més demandades per a esta època de l’any solen ser roses i lliris, tot i que, segons apunten en la Floristeria Nenúfar d’Alzira, cada client fa una tria diferent.
A banda de les compres d’última hora, habituals cada any, més enguany que la festivitat cau en cap de setmana, Vila reflexiona sobre els canvis en els hàbits de consum al llarg dels anys.
La florista confesa que, tot i l’augment de les vendes per Tots Sants, hi ha ganes de tornar a la vida normal de la floristeria, atenent les comandes per altres dates assenyalades com aniversaris o naixements.
Recordem que, amb motiu d’esta festivitat, l’Ajuntament d’Alzira posa en marxa un servei extraordinari i gratuït de bus urbà fins al cementeri municipal, amb eixida des de la Plaça del Regne. L’1 de novembre, l’autobús tindrà horari ininterromput de 9 a 18 hores i, a més, el cementeri no tancarà a migdia.