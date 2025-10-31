Miguel Minguet, reelegit vicepresident de Sanitat Vegetal del COPA-COGECA

Miguel Minguet és reelegit vicepresident de Sanitat Vegetal del COPA-COGECA per impulsar solucions contra plagues i malalties
El representant d’ASAJA alerta del risc per al model agrari europeu si no s’adopten polítiques eficaces i científicament fonamentades
El representant d’ASAJA centrà els esforços a reivindicar solucions eficaces contra plagues i malalties: “Està en risc el model agrari europeu”
El representant d’ASAJA i tresorer de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Miguel Minguet, ha estat reelegit vicepresident del Grup de Treball sobre Sanitat Vegetal del COPA-COGECA, que agrupa les principals organitzacions agràries i cooperatives de la Unió Europea.
Durant els pròxims quatre anys, el dirigent valencià centrarà els seus esforços a reivindicar davant les autoritats comunitàries la investigació, registre i autorització de solucions suficientment eficaces, ja siguen fitosanitàries o biològiques, per a prevenir i controlar les creixents plagues i malalties del sector agropecuari.
Agricultor especialitzat en arròs, cítrics, caquis i alvocats, Minguet va destacar en la seua intervenció prèvia a les eleccions que el Grup de Treball sobre Sanitat Vegetal és, a curt termini, el més important per a agricultors i ramaders europeus, ja que de les seues orientacions pot dependre el futur del sector.
“Les decisions que s’adopten en matèria de sanitat vegetal, productes fitosanitaris i noves tècniques genòmiques (NTG) poden sostindre el model agrari europeu o posar-lo en risc”, va alertar.
El dirigent va subratllar que “les polítiques agràries de la UE, especialment des de l’aprovació del paquet fitosanitari de 2009, han resultat molt perjudicials per als productors europeus, no sols en termes econòmics i de competitivitat, sinó també en molts casos per la impossibilitat de fer front a plagues i malalties, com la piricularia en arròs, els àcars i el fong alternaria en cítrics, les cochinilles i mosques blanques en caquis, o l’avispilla en ametller ecològic, entre altres”.
Algunes de les principals reivindicacions plantejades per Minguet són:
- Que les toleràncies a la importació i els límits màxims de residus (LMR) aplicats a les matèries actives coincidisquen i es basen en la ciència.
- Garantir la reciprocitat i igualtat de condicions en el comerç, aplicant un enfocament científic permisible: el que no es prohibeix a països tercers no es pot prohibir als productors europeus.
- No prohibir cap matèria activa més mentre no existisquen alternatives eficaces i viables econòmicament.
- Millorar el sistema d’avaluació de riscos de la UE.
- Reforçar i uniformitzar els controls sobre les importacions de països tercers.
Dilatada experiència
Minguet acumula 15 anys d’experiència en la representació del sector agrari a Brussel·les, tant com a membre de la junta directiva i del comitè executiu d’AVA-ASAJA, com a vicepresident i president dels grups de treball sobre Sanitat Vegetal i Arròs, respectivament, al COPA-COGECA. Aquesta implicació li proporciona un coneixement profund de les dinàmiques institucionals i de les necessitats reals a peu de camp.
També van ser reelegits:
- Max Schulman, com a president del grup de treball sobre Sanitat Vegetal, assessor sènior de l’organització finlandesa MTK.
- Johan Meierhöfer, de l’organització alemanya DBV, com a vicepresident.
La continuïtat de Miguel Minguet reforça el paper de l’agricultura espanyola en les reivindicacions sobre sanitat vegetal traslladades a Brussel·les.