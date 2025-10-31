Sueca celebra el Dia de les Escriptores amb un homenatge a Maria Beneyto i a les víctimes de la DANA

Sueca commemora el Dia de les Escriptores amb un homenatge a Maria Beneyto i la seua obra en valencià
L’acte inclou lectures i record a les víctimes de la DANA, posant en valor la presència femenina en la literatura valenciana
La Biblioteca Pública Municipal de Sueca ha celebrat aquests dies el Dia de les Escriptores amb un acte central que ha tingut com a protagonista Maria Beneyto, nomenada escriptora de l’any per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Per a l’ocasió, ha participat Carme Manuel, presidenta de la comissió encarregada de l’elecció, així com les regidores de Cultura i Biblioteques, Mercé Sorrentino, i d’Igualtat, Roser Viñoles.
“Tots els anys, l’AVL nomena un escriptor i enguany l’elecció ha recaigut en Maria Beneyto, una autora molt interessant que va escriure part de la seua obra en valencià, com a acte de decisió i compromís amb la seua llengua a finals dels anys 40”, ha explicat Carme Manuel.
La regidora de Cultura i Biblioteques, Mercé Sorrentino, ha destacat que “sent ‘l’Any Maria Beneyto’, vam considerar fonamental aprofitar esta exposició —ubicada a la planta baixa de la Biblioteca— per celebrar el Dia de les Escriptores amb una activitat en la qual es llegira la seua obra per part de dones i, especialment, en record de totes les víctimes de la DANA i les seues famílies”.
Lectura i homenatge
L’acte ha inclòs la xarrada titulada “Maria Beneyto Cuñat, sentir la terra”, a càrrec de Rosa Roig, coordinadora de formació de Women’s Legacy i membre de Clàssiques i Modernes.
Posteriorment, s’ha procedit a la lectura de textos escrits per diverses autores, amb especial menció als fragments narratius d’“El riu ve crescut”, de Maria Beneyto, on es fa referència a les riuades de 1949 i 1957. Aquests fragments s’han utilitzat per homenatjar les víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024.
La lectura ha comptat amb la participació de:
- Mercé Sorrentino, regidora de Cultura i Biblioteques.
- Roser Viñoles, regidora d’Igualtat.
- Dolors Pedrós, directora d’Edicions 96 i membre del Consell Valencià de Cultura.
- Manola Roig, secretària de la Col·lectiva Portal d’Igualtat i membre de Clàssiques i Modernes.
- Anna Gascon, secretària d’Acció Cultural del País Valencià.
- Duli Capellino, membre de l’Associació Dones per la Cultura i l’Esport-Riola.
L’acte ha combinat reconeixement literari i memòria històrica, ressaltant la figura de Maria Beneyto i recordant les víctimes de les riuades, dins d’una celebració que posa en valor la presència de les dones en la literatura i la cultura valenciana.