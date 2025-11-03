Alberic atorga els seus Premis 9 d’Octubre després d’haver-los ajornat per la pluja

Després d’haver-los ajornat per la pluja, Alberic ha celebrat este cap de setmana els seus tradicionals Premis 9 d’Octubre, 24 dies després de la data prevista.
Es tracta d’una de les cites més esperades al municipi, que des del 2013 reconeix la trajectòria de veïns i veïnes que han destacat en els camps de l’esport, l’educació, la cultura o l’associacionisme.
Els Premis 9 d’Octubre del 2025 han anat a parar a:
Julián Miralles, campió d’Europa de motociclisme i formador de campions mundials
María Amparo Ginménez, docent jubilada i membre del Consell Assessor de Cultura de l’Ajuntament d’Alberic
Xavier Torres, catedràtic de piano i mestre al Conservatori Salvador Seguí de Castelló
Juniors Santa Bàrbara, organització que ha passat de 25 a més de 170 xiquets i xiquetes i celebra el seu 10é aniversari
Des de 2022, Alberic reconeix la història dels forns locals amb la Mona d’Or, sent enguany Joaquin Fabra el mereixedor d’este guardó.
L’acte de lliurament va tindre lloc el diumenge de matí en un saló de plens abarrotat, amb corporació municipal, veïnat, familiars i amics de les persones premiades i associacions alberiquenyes d’àmbit festiu, cultural i social.
Amb aquests premis, el consistori vol reconéixer l’aportació de veïns, veïnes i associacions que engrandeixen Alberic i escampen amb orgull el nom del seu poble.