Benimodo acull la primera etapa de la Lliga Nacional de Futbolistes Veteranes 2025

Benimodo inaugura la temporada 2025/26 de la Lliga Nacional amb sis equips de jugadores majors de 35 anys
El primer partit va enfrontar Alcobendas i Erein Amorebieta en un ambient d’amistat i promoció del futbol femení veterà
Benimodo ha acollit la inauguració de la temporada 2025/26 de la II Lliga Nacional de Futbolistes Veteranes, organitzada per la Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benimodo.
Sis equips d’arreu del territori espanyol amb jugadores de més de 35 anys conformen la lliga, que espera seguir creixent i arribant a més dones i ciutats.
L’elecció de Benimodo com una de les seus de la segona lliga va ser arran la impossibilitat d’encetar la primera lliga a València per la DANA del passat octubre de 2024.
Fandos, pionera del futbol femení a València i Espanya, celebrava els grans avanços aconseguits.
El matí de diumenge va acabar amb un partit entre Alcobendas i Erein Amorebieta al camp de futbol municipal, en un ambient d’amistat i il·lusió entre totes les jugadores, membres de l’associació i equip de govern.
La Lliga es prepara ja per a les següents parades a Madrid i Amorebieta.