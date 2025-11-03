Catarroja inaugura la Biblioteca Pública Ramon Guillem després de la seua rehabilitació integral

La biblioteca reobri amb un espai modern, sostenible i adaptat a totes les edats després de la seva rehabilitació integral
L’equipament inclou zones de lectura, tallers infantils i activitats culturals, consolidant-se com a referent per a la comunitat
La Biblioteca Pública Ramon Guillem de Catarroja ha obert hui de nou les seues portes després d’un procés de rehabilitació integral que ha transformat l’edifici en un espai modern, sostenible i adaptat a les necessitats culturals del segle XXI.
La inauguració ha comptat amb la participació de Dolors Gimeno, regidora de Cultura, Violeta González responsable de business development de IKEA Alfafar i Maria Angeles Gaudioso, bibliotecaria municipal.
La nova biblioteca s’ha concebut com un espai obert, inclusiu i d’aprenentatge continu, amb zones diferenciades per a totes les edats. A la planta baixa s’ha renovat completament la recepció i s’ha habilitat un espai per a la lectura tranquil·la i la premsa.
A la primera planta, destaca una bebeteca per a xiquets de 0 a 5 anys i una altra sala per a infants de 6 a 12 anys, on també es realitzaran tallers i activitats de foment lector. La segona planta acull una zona de lectura per a adults, una sala d’estudi i un espai office que busca reproduir la comoditat de llegir “com a casa”.
La biblioteca dedica també un espai especial al poeta Ramon Guillem, figura cultural de referència al municipi. S’ha anunciat la creació d’un parc d’activitats literàries, així com la recuperació de la poesia local i la posada en marxa de clubs de lectura juvenil i familiar.
La regidora Dolors Gimeno ha subratllat que la biblioteca vol convertir-se en un referent cultural per al poble de Catarroja, amb projectes com aula d’alfabetització, activitats literàries i trobades entre lectors i autors.
També ha destacat la resposta ciutadana: “Hem rebut més de 3.000 donacions de llibres; n’hem conservat prop de 1.500 i la resta s’han regalat als més menuts, amb la col·laboració dels gegants locals”.
La rehabilitació ha inclòs la reforma del soterrani, afectat per les obres prèvies a la DANA, dins del pla de reconstrucció finançat amb 137 milions d’euros. La nova etapa de la Biblioteca Ramon Guillem simbolitza, segons Gimeno, “una manera d’entendre la cultura com a espai de trobada, aprenentatge i comunitat”.