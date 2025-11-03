Comença la 42a Setmana de les Persones Majors amb més de 4.600 participants i nombroses activitats

La 42a edició de la Setmana de les Persones Majors arranca amb més de 4.600 participants i activitats culturals i lúdiques
L’Ajuntament reconeix la tasca de persones i entitats destacades i fomenta la participació activa del col·lectiu
El Saló de Cristall de l’Ajuntament de València va acollir aquest dilluns l’obertura de la 42a Setmana de les Persones Majors, un programa ampli d’activitats que busca donar visibilitat al col·lectiu de més edat i estimular la seua participació social.
La regidora de Majors, Marta Torrado, va entregar els distintius “Les nostres millors Persones Majors de la Ciutat de València” i va reconèixer la tasca dels presidents dels Centres Municipals d’Activitats per a Persones Majors (CMAPM): Joaquín Ortega Miralles (El Carme), Carmen Sabina Lara Lobato (Mare de Déu dels Desemparats) i Vicente Arocas Garcés (Patraix), per la seua dedicació de dècades al servei de les persones majors.
També es van lliurar reconeixements individuals i a entitats destacades enguany:
- Segundo Cornejo García, president del CMAPM de la Torre, per la seua labor i compromís durant la DANA de 2024.
- Asunción Pérez Calot, defensora de les Persones Majors de València, pel seu treball continuat al servei del col·lectiu.
- La Nau Gran, programa universitari per a majors de 50 anys de la Universitat de València, per la seua aportació a la formació i participació social de les persones majors.
La regidora Marta Torrado va destacar que la Setmana de les Persones Majors “naix amb el desig de ser una convocatòria lúdica i cultural” i que el seu objectiu és que les persones majors siguen “protagonistes actius en la vida de la nostra ciutat”, promovent l’envelliment actiu i la integració generacional.
La programació continuarà dimarts amb l’Homenatge a les persones centenàries, que reunirà més de 50 ciutadans i ciutadanes que enguany compleixen o han complert 100 anys. Fins al divendres 7 de novembre, s’oferiran activitats com:
- Certamen educatiu intergeneracional “Iaio/iaia, tinc una cosa que explicar-te”
- Trobades de corals i rondalles
- Sessions de cinema i actuacions musicals
- Tours turístics i ball de clausura
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb la visibilitat, el reconeixement i la participació activa de les persones majors en la vida cultural i social de la ciutat.