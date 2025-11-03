El Mareny de Barraquetes viu la seua festa de Halloween

Els carrers del Mareny de Barraquetes es van omplir de disfresses, rialles i activitats del tradicional “truc o tracte”
L’Ajuntament i els veïns van crear una vesprada terroríficament divertida plena de convivència i festes
El divendres 31 d’octubre, la població del Mareny de Barraquetes va reunir tots els menuts i menudes del poble per a viure una vesprada terrorífica plena de disfresses, rialles i bon ambient. Bruixes, carabasses, zombis i fantasmes van recórrer els carrers participant en el tradicional joc del “truc o tracte”, fins al poliesportiu municipal, on els esperava una gran festa.
Aquesta celebració, consolidada com una cita ineludible en el calendari festiu del Mareny, reuneix menuts i majors, que participen decorant les seues cases i compartint una vesprada plena de terror i felicitat.
L’Ajuntament del Mareny de Barraquetes també es va sumar, transformant les seves instal·lacions amb decoracions temàtiques, llums i música ambient per crear una atmosfera pròpia de Halloween.
Al final de la festa, els xiquets i xiquetes es van endur bosses de llepolies i algun que altre ensurt que va provocar crits i rialles.
Una jornada que combina tradició, convivència i diversió, i que demostra que el Mareny de Barraquetes sap com viure Halloween amb esperit festiu i comunitari.