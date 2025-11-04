Comença la temporada 2025-2026 dels Jocs Esportius Municipals de València

Més de 7.000 escolars participaran des d’este cap de setmana en les lligues de bàsquet, handbol, hoquei, voleibol, futbol sala i escacs dins dels Jocs Esportius Municipals de València.
La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha destacat que esta iniciativa “acosta els més joves a l’esport i fomenta valors com el treball en equip i el respecte”.
Fins ara s’han inscrit 7.238 participants i 630 equips, però es preveu arribar als 10.000 abans del 20 de març de 2026, data de tancament d’inscripcions.
El programa, impulsat per la Fundació Esportiva Municipal, inclou també la campanya ‘Valora el Teu Joc Net’, que promou el joc net i la convivència en totes les competicions.