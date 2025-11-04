Educació fixa en tres mesos les obres que garantiran la seguretat al col·legi Cervantes de Sueca

Els treballs, que consistiran en la reparació de cobertes i falsos sostres, començaran imminentment
Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Universitats de la Generalitat Valenciana ha comunicat a l’Ajuntament de Sueca la declaració d’emergència de les obres de reparació de cobertes i falsos sostres al CEIP Cervantes.
Segons la resolució, la intervenció inclou la revisió i impermeabilització de la coberta de teules, la canalització d’aigües pluvials i la reparació dels elements de façana deteriorats, atés el risc de despreniment. També es procedirà a la demolició i reposició dels falsos sostres sobre subestructura metàl·lica.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha destacat que “la nostra prioritat com a govern local ha sigut vetlar per la seguretat de l’alumnat, el professorat i tot el personal del centre”, i ha afegit que “no descansarem fins que el col·legi siga completament segur i els usuaris puguen tornar a les aules”.
Per la seua part, la regidora d’Educació, Roser Viñoles, ha recordat que, des de l’inici de la legislatura, el seu equip ha estat “en contacte permanent amb la Conselleria per a reclamar una actuació urgent al CEIP Cervantes”. Ha celebrat que la declaració d’emergència “permetrà agilitzar els tràmits i iniciar unes obres molt necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i del professorat”.
Viñoles també ha reconegut els inconvenients derivats del trasllat de l’alumnat a altres edificis municipals, i ha insistit que “continuarem reclamant la instal·lació d’aules prefabricades per a unificar tot l’alumnat en un mateix espai mentre duren els treballs”.
Des de la Conselleria d’Educació s’ha confirmat que les obres començaran de manera imminent i tindran un termini d’execució de tres mesos. La inversió prevista ascendeix a prop de 450.000 euros.
Finalment, l’Ajuntament de Sueca ha valorat positivament l’actuació per emergència, però ha reiterat la necessitat de mesures provisionals que faciliten el normal desenvolupament de les classes fins a la finalització de les obres.