El govern municipal de Paiporta aprova els pressupostos municipals del 2026

Paiporta ha aprovat el pressupost municipal per a 2026, que ascendeix a 24,2 milions d’euros, el més elevat de la seua història.
Els nous comptes, fruit de l’acord de coalició progressista entre PSOE i Compromís, creixen un 11,24% respecte a l’any anterior i situen la reconstrucció després de la DANA d’octubre de 2024 com a gran prioritat.
El pressupost reforça les polítiques socials, d’ocupació i de serveis públics, amb una inversió superior a 1,6 milions d’euros en programes de benestar, habitatge, assistència domiciliària i atenció a la salut mental.
També augmenten les partides per a educació, joventut, majors, igualtat, cultura i esport, amb increments de fins al 60%.
L’empresa pública ESPAI rep un augment del 19% del pressupost, fins als 3,6 milions d’euros, per a accelerar els treballs de recuperació urbana, manteniment de zones verdes i neteja viària.
Tot i el context d’emergència, Paiporta manté una situació de deute zero i un termini mitjà de pagament a proveïdors de només 4,7 dies. Amb aquests comptes, el municipi consolida un model de gestió responsable i socialment compromesa, que combina l’estabilitat econòmica amb la inversió en benestar i sostenibilitat.