La Unió denuncia la passivitat de la Generalitat Valenciana respecte a l’etiquetatge de l’arròs

LA UNIÓ exigeix a la Generalitat que sancione les marques d’arròs que incompleixen la normativa d’etiquetatge.
L’organització denuncia que productes amb símbols valencians s’estan venent sense indicar-ne l’origen real, induint a error el consumidor.
LA UNIÓ Llauradora ha denunciat la passivitat de la Generalitat Valenciana davant els incompliments de la normativa europea sobre etiquetatge en alguns paquets d’arròs que utilitzen símbols i referències valencianes sense especificar el seu origen real.
Segons l’organització, en marques com La Fallera o SOS, distribuïdes per Ebro Foods, s’empren imatges de falleres o la bandera de la Comunitat Valenciana, però no s’indica d’on prové el producte, fet que pot induir a error al consumidor.
LA UNIÓ va sol·licitar el passat 1 d’octubre a les Conselleries d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i d’Agricultura que iniciaren una investigació formal, però un mes després no ha rebut cap resposta, cosa que l’organització interpreta com a silenci administratiu i inacció injustificada. Davant aquesta situació, ha presentat una reclamació davant el Consell de Transparència perquè s’obligue a les conselleries a donar explicacions.
L’organització agrària també ha detectat que grans cadenes com Carrefour o Aldi continuen promocionant aquests productes amb símbols valencians sense indicar-ne l’origen, la qual cosa considera un engany al consumidor i un perjudici per als arrossers valencians.
Des de Brussel·les, la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària ha recordat a LA UNIÓ que la normativa europea obliga a indicar el país d’origen quan l’etiquetatge puga confondre el consumidor. LA UNIÓ reclama que la Generalitat actue amb fermesa i sancione les empreses que incomplisquen la llei per garantir la transparència i la defensa del producte valencià.