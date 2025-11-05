RIBERA
Benifaió renova el conveni de “Ribera en Xarxa” 2025–2028

Benifaió reafirma el seu compromís amb les polítiques de joventut en renovar el conveni “Ribera en Xarxa”


La col·laboració entre sis municipis permetrà impulsar nous projectes i oportunitats per a la joventut de la comarca

Els municipis d’Alzira, Benifaió, Castelló, Guadassuar, la Pobla Llarga i Montserrat han renovat el conveni de col·laboració “Ribera en Xarxa” 2025–2028, reafirmant així el seu compromís amb el treball conjunt en matèria de polítiques de joventut.

L’acte, celebrat a Montserrat, va comptar amb la participació d’alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, així com personal tècnic dels sis ajuntaments integrants de la xarxa.

La alcaldessa de Benifaió va estar present per a dur a terme la renovació oficial del conveni, que permetrà continuar impulsant iniciatives comunes orientades a la joventut de la comarca.

Amb aquesta renovació, des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Benifaió destaquen que “continuem sumant recursos, experiències i projectes compartits per a impulsar activitats formatives, accions de participació i noves oportunitats per a la joventut”.

