El Centre d’Art Contemporani L’ESART d’Algemesí inaugura l’exposició “Capes de memòria. La força d’un poble”

Fotografies que reconstrueixen la memòria col·lectiva després de la DANA.
Una exposició sobre la força, la solidaritat i l’esperança d’un poble unit davant l’adversitat.
El Centre d’Art Contemporani L’ESART d’Algemesí inaugura hui dimecres, 5 de novembre, l’exposició “Capes de memòria. La força d’un poble”, una mostra que reunix prop d’un centenar de fotografies realitzades pels fotoaficionats d’Algemesí.
L’exposició oferix una mirada col·lectiva sobre la DANA, la tragèdia i les seues conseqüències, però també sobre la solidaritat, el voluntariat, la recuperació i l’esperança. A través de les càmeres dels aficionats locals, el poble mira el poble: una visió sensible, pròxima i compromesa que documenta la força d’una comunitat davant l’adversitat.
Una mirada des del poble i per al poble
La mostra dona protagonisme absolut als veïns i veïnes d’Algemesí, tant a les persones afectades com al voluntariat, així com al grup de fotoaficionats que han sabut captar l’essència del moment i la resistència d’un poble que no es rendix.
A més, l’exposició es presenta al mateix Centre d’Art Contemporani L’ESART, un dels espais més afectats per la DANA. Des de novembre de 2024, aquest centre acull el projecte “Salvem les Fotos”, impulsat per la Universitat de València i l’Ajuntament d’Algemesí. Es tracta d’un laboratori de salvaguarda del patrimoni domèstic on es netegen i restauren fotografies, documents i obres d’art danyades per la riuada.
Art, memòria i comunitat
Fins al mes de gener de 2026, conviuran a L’ESART les fotografies de la DANA amb el procés viu de recuperació del patrimoni, unint art, memòria i comunitat en un mateix espai.