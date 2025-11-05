El consell presenta la remodelació del seu equip de govern Valencià

Creació de la Vicepresidència Segona i nova Conselleria
Inversions socials i reforç dels serveis públics
El Consell de la Generalitat Valenciana ha anunciat una nova remodelació del seu equip de govern, amb la creació d’una Vicepresidència Segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social, Medi Ambient, Infraestructures i Territori, segons ha explicat la vicepresidenta primera i portaveu Susana Camarero.
Amb aquesta modificació, Francisco José Gan Pampols deixa el càrrec de vicepresident, i Vicente Martínez Mus assumirà el lideratge del nou departament.
La nova àrea gestionarà la reconstrucció de la DANA i la planificació d’inversions públiques per al desenvolupament del territori.
En l’àmbit social, el govern valencià invertirà més de 200 milions d’euros en la gestió integral d’onze residències i centres de dia públics, amb un increment del 60% per millorar plantilles, condicions laborals i nous llocs de treball.
També s’ha aprovat un conveni amb l’IMSERSO per al manteniment del sistema de dependència durant 2025, amb una aportació de 74,4 milions d’euros per part de la Generalitat i de l’Estat, fins a un total de 148,8 milions, encara que el Consell denuncia que l’Estat només cobreix el 22% del cost total.
Susana Camarero ha mostrat el suport del govern al president en funcions Carlos Mazón, que va deixar el càrrec el passat 3 de novembre.
Amb aquestes mesures, el Consell reafirma el seu compromís amb la reconstrucció, la millora dels serveis socials i la modernització sanitària de la Comunitat Valenciana.