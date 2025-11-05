L’Ateneu i Santa Cecília preparen l’hivern musical de Cullera

Cullera presenta el Cicle de Concerts d’Hivern 2025–2026 amb 12 actuacions de les seues societats musicals
L’Ateneu Musical i Santa Cecília protagonitzen una temporada que consolida Cullera com a referent cultural i bandístic
El Cicle de Concerts d’Hivern 2025–2026 oferirà 12 actuacions del 7 de desembre al 22 de febrer, amb la Societat Ateneu Musical i la Societat Musical Instructiva Santa Cecília com a protagonistes.
Els números per a l’adquisició d’abonaments s’entregaran el 7 de novembre i la venda començarà el dia 10.
Torna el gran Cicle de Concerts d’Hivern, organitzat per l’Ajuntament de Cullera i protagonitzat per les dues agrupacions musicals de referència de la ciutat: la Societat Ateneu Musical i la Societat Musical Instructiva Santa Cecília. Una temporada que, com ja és tradicional, arriba carregada d’emoció, qualitat i diversitat artística, reafirmant l’aposta de Cullera per la música com a element identitari i cultural.
En total, 12 concerts que consoliden Cullera com l’escenari perfecte de la música de banda a nivell internacional. L’edició 2025–2026 se celebrarà a l’Auditori Municipal tots els diumenges d’hivern, del 7 de desembre al 22 de febrer.
La programació arranca aquesta mateixa setmana amb l’obertura i entrega dels números per a l’ordre d’adquisició dels abonaments del pati de butaques, que tindrà lloc divendres 7 de novembre, a les 18.00 h, a la Casa de la Cultura. La venda d’abonaments començarà el dilluns 10 de novembre, a partir de les 9.00 h, en la Sala d’Actes de la Casa de la Cultura.
Els abonaments tenen un preu de 18 euros per als concerts d’una sola societat musical, i de 36 euros per a l’abonament complet de 12 sessions. Les entrades individuals tindran un preu de 3 euros i es podran adquirir a la Casa de la Cultura, a través de la web www.agendacullera.com o a l’Auditori Municipal abans de cada concert.
Programació del Cicle de Concerts d’Hivern 2025–2026
Societat Ateneu Musical de Cullera
- 7 de desembre – Banda Simfònica: Propostes del nord, històries i llegendes.
- 21 de desembre – Concert de Nadal: Cor de la Societat, Cor de xiquets i Cor del Col·legi Maristes, amb ensemble instrumental.
- 4 de gener – Banda Simfònica: Obres sobre el conflicte, la pau i l’esperança.
- 18 de gener – Orquestra Simfònica i Cor.
- 1 de febrer – Banda Juvenil.
- 15 de febrer – Concert de cloenda: Banda Simfònica.
Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera
- 14 de desembre – Orquestra i Banda Simfònica: Programa en dues parts.
- 26 de desembre – Concert tradicional del segon dia de Nadal: Banda Simfònica.
- 25 de gener – Banda Simfònica amb el director convidat Jaime Enguídanos.
- 8 de febrer – Orquestra Simfònica: Inclou el Bolero de Maurice Ravel.
- 22 de febrer – Concert especial de cloenda: Banda Simfònica.
Cullera reafirma així el seu lideratge cultural i musical, amb una temporada d’hivern que promet emocions i excel·lència artística a l’altura del reconegut prestigi de les seues societats musicals.