Toni Barea Olmos, nou president del Consorci de la Ribera

Toni Barea Olmos assumeix la presidència del Consorci de la Ribera amb un compromís de proximitat i sostenibilitat
El nou president reforçarà l’eficiència institucional, la transició ecològica i la cohesió entre municipis
Toni Barea Olmos ha sigut elegit com a nou president del Consorci de la Ribera, l’organisme supramunicipal format per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. La seua presa de possessió s’ha dut a terme durant la sessió extraordinària de la Junta General del Consorci, celebrada aquest dimarts en Alzira.
El nou president, regidor a l’Ajuntament d’Alginet, substitueix Josep Mur Díaz-Hellín, regidor de Carlet, qui ha renunciat al càrrec seguint el pacte de legislatura pel qual cadascú assumiria la presidència durant dos anys. Fins ara, Barea ocupava la vicepresidència primera del Consorci i també la vicepresidència primera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
“És per a mi un honor immens assumir la presidència del Consorci de la Ribera. Ho faig amb respecte, humilitat i la plena consciència de la responsabilitat que comporta representar una institució que uneix municipis, projectes i persones amb un objectiu comú: millorar la vida de la nostra comarca”, ha afirmat el nou president.
Barea ha tingut també paraules d’agraïment cap al seu predecessor: “Gràcies, Josep, per la teua dedicació, per la teua serenor i per la teua manera d’entendre el servei públic”.
Durant la seua intervenció, Barea ha destacat tres eixos fonamentals que vol reforçar durant el seu mandat:
- L’eficiència del Consorci de la Ribera com a servei públic pròxim als ajuntaments i a la ciutadania.
- L’aposta per la transició ecològica i la gestió responsable dels recursos.
- El benestar i la cohesió de la comarca, garantint que cap municipi quede arrere.
“Vull que aquesta nova etapa siga de diàleg i proximitat. Que cada ajuntament senta el Consorci com una extensió del seu treball. Que el personal tècnic continue sent el motor d’idees i d’iniciatives, i que la ciutadania veja en el Consorci un aliat que escolta, respon i construeix amb ells”, ha afegit.
El Consorci de la Ribera té com a finalitats gestionar convenis de col·laboració entre les mancomunitats i altres organismes, així com coordinar les àrees de promoció econòmica, energia, turisme i educació ambiental.
Entre els seus projectes més destacats es troba Canya a la Canya, que crearà un gran corredor verd de 75 quilòmetres al riu Xúquer mitjançant l’eliminació d’espècies invasores.
La institució també impulsa el benestar animal amb la construcció de dos centres d’acollida d’animals abandonats, juntament amb les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor. El primer centre, situat a Tavernes de la Valldigna, ja ha sigut inaugurat, mentre que el segon, a l’Alcúdia, entrarà en funcionament a principis de 2026.
Altres iniciatives rellevants són EMMA i RISE Resilient Communities, projectes europeus finançats pel programa ERASMUS+ per a millorar la gestió del voluntariat en emergències i fomentar l’aprenentatge digital i la resiliència comunitària.
Pel que fa a l’àrea d’energia, aquesta aposta per la sostenibilitat i l’estalvi energètic, ajudant els ajuntaments a complir els seus compromisos de reducció d’emissions i lluitant contra la pobresa energètica mitjançant assessorament ciutadà. Destaquen els projectes SMART STREET LIGHTING (enllumenat públic intel·ligent), CEL LA RIBERA (comunitats energètiques locals) i ADAPTA CPI, per a desenvolupar una metodologia d’adaptació al canvi climàtic i renaturalització dels nuclis urbans.