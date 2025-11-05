Torrent s’ompli d’art amb l’exposició “Julio Romero de Torres: l’ànima de Còrdova”

El Antic Mercat de Torrent s’ha convertit estos dies en un espai ple d’art, emoció i homenatge a la dona amb la inauguració de l’exposició “Julio Romero de Torres: l’ànima de Còrdova”.
Una mostra organitzada per l’Ajuntament de Torrent, a través de la Regidoria de la Dona, que convida a endinsar-se en l’univers simbòlic del pintor cordovés a través d’un recorregut sensorial i inclusiu.
El comissari de l’exposició, Rafa Gálvez, va subratllar l’emoció del públic en descobrir les obres amb tots els sentits. La proposta reinterpreta dotze peces icòniques com La Chiquita Piconera, La Fuensanta o El Pecado, amb materials tàctils, recursos en braille i llengua de signes, i tallers per a escolars.
“Julio Romero de Torres: l’ànima de Còrdova” es podrà visitar fins a l’11 de novembre a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, amb entrada lliure.