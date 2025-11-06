Alzira amplia el parc solar municipal amb noves instal·lacions fotovoltaiques

Ampliació i noves instal·lacions fotovoltaiques reforcen el parc solar municipal d’Alzira
Alzira avança cap a l’autosuficiència energètica i la sostenibilitat amb projectes municipals
L’Ajuntament d’Alzira continua avançant en el seu compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat mitjançant la incorporació de noves instal·lacions fotovoltaiques als edificis municipals. En aquesta ocasió, s’han dut a terme dos projectes: l’ampliació de la instal·lació a la Policia Local i la creació d’una nova instal·lació a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.
Ampliació a la Policia Local
L’actuació a les dependències de la Policia Local ha tingut un cost total de 76.743,44 €, dels quals 52.485,55 € corresponen a la subvenció del IVACE a través del Programa d’ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana 2024.
El projecte ha consistit en una ampliació de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu amb excedents i compensació, que ha passat de 45 a 111 mòduls, amb una potència total de 80 kW. A més de l’edifici de la Policia Local, l’energia produïda també farà funcionar l’edifici de la Piscina Municipal coberta d’Alzira.
Nova instal·lació a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar
La Ciutat Esportiva d’Alzira compta amb una nova instal·lació per a autoconsum sense excedents, amb un cost total de 112.160,20 €, dels quals 79.349,01 € corresponen també a la subvenció del IVACE.
Aquesta instal·lació disposa de 77 mòduls fotovoltaics, amb una potència total de 40 kW i acumulació d’energia de 120 kWh, contribuint a l’autoconsum de la infraestructura esportiva.
Compromís amb la sostenibilitat
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament d’Alzira continua ampliant el seu parc solar municipal i reafirma el seu compromís amb la reducció del consum energètic i les emissions contaminants. La generació d’energia elèctrica neta mitjançant fonts renovables contribueix a un model de ciutat més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
En paraules de l’alcalde Alfons Domínguez:
«Amb aquestes noves instal·lacions fotovoltaiques, Alzira fa un pas més en la seua aposta per la sostenibilitat i l’autosuficiència energètica. L’objectiu és avançar cap a una ciutat més eficient, capaç de generar i gestionar la seua pròpia energia de manera responsable i respectuosa amb el medi ambient.»