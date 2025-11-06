Compromís denuncia que la Conselleria d’Educació ha retallat el 70% del professorat de reforç a la Ribera Alta

Fullana alerta a Alzira de la paralització de projectes educatius i la manca de finançament de la Conselleria
Compromís critica la reducció del professorat de reforç i la situació dels centres afectats per la DANA
El portaveu d’Educació de Compromís a Les Corts, Gerard Fullana, ha estat a Alzira visitant el CEIP Blasco Ibáñez, dins del recorregut programat per distints centres de la comarca per tal d’alertar sobre les retallades en educació per part de la Generalitat. Així, Fullana ha denunciat la paralització de la reforma integral del centre perquè la Conselleria no assigna els 3,5 milions d’euros corresponents.
Fullana també ha posat l’accent en els centres educatius arrasats per la DANA. La seua ronda de visites ha començat precisament a Alginet, per conéixer de primera mà la situació del CEIP Blasco Ibáñez, on la comunitat educativa continua en barracons després de la DANA.
Des de Compromís assenyalen que no els consta que estiga acabant-se la redacció del projecte del Blasco Ibáñez d’Alginet i que la comunitat educativa ha transmés una situació de desinformació al respecte del futur del centre.
Un altre dels temes que preocupa a Compromís són les retallades en el professorat de suport.
A Alzira preocupa també la paralització de projectes com el del Carmen Picó, així com les retallades en l’Escola d’Adults.
Piera insisteix també que, a primària, ja s’estan assolint les ràtios de 27 alumnes per classe i el professorat està desbordat, i apunta la necessitat d’actualitzar la norma per donar resposta a les noves demandes. Amb tot, Compromís assenyala que estes retallades estan afectant fins i tot els casos més sensibles, com els de professorat amb fills i filles malalts de càncer al seu càrrec, que no estan rebent els permisos necessaris per cuidar-los perquè Hisenda assegura que no hi ha diners.