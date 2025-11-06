El Marató de Donació de Sang al Cercle la Gallera torna aquest diumenge dia 9 de Novembre

Alzira torna a demostrar el seu esperit solidari amb una nova edició del Marató de Donació de Sang, que enguany arriba a la seua onzena convocatòria.
L’activitat, organitzada conjuntament per l’Ajuntament i el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, s’ha convertit ja en una cita ineludible per a molts veïns i veïnes.
La jornada tindrà lloc el diumenge 9 de novembre a l’edifici de la Gallera, en horari de 9.30 a 14.00 hores. Podran participar totes les persones d’entre 18 i 65 anys, amb un pes superior als 50 quilos i que no acudisquen en dejú. Com a mostra d’agraïment, els donants rebran un obsequi per la seua col·laboració.
El cap del servei d’Hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana ha destacat que, en l’edició passada, més de 214 persones es van acostar fins a la Gallera, de les quals 11 ho feien per primera vegada.
Roberto Roig Oltra, Cap de Servei Hemodonació Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
Una dada molt positiva, ja que incorporar nous donants és essencial per garantir el relleu i ampliar la xarxa de persones solidàries que participen en les campanyes de donació. Per tant ja ho saben, si volen fer una aportació a la societat amb un xicotet gest, poder